MotoGP | Marc Marquez iscritto al Gran Premio del Qatar! Lo spagnolo prova il rientro a tempo di record?

(Di martedì 9 marzo 2021) Si scorre la lista dei piloti iscritti aldel Qatar, primo appuntamento del Mondiale2021. L’elenco è quello che tutti attendiamo, tranne quando si arriva al team Repsol Honda. Assieme al nome di Pol Espargarò, infatti, udite udite, compare anche quello di. Sì, avete letto bene. Il sei volte campione della classe regina. Proprio lui. Una sorpresa, e che sorpresa, senza mezzi termini. Si sapeva che lostesse bruciando le tappe a livello di riabilitazione dopo la terza operazione al braccio destro, ma pensare di rivederlo in pista già all’esordio del campionato appariva quasi utopia. Almeno fino a pochi giorni fa. Oggi, invece, è arrivata questa corposa notizia. Honda HRC ha comunicato i nomi dei propri piloti iscritti alla prima gara sul ...

Il 28 marzo infatti è in programma la prima prova, il Gp del Qatar sul circuito di Losail e laha reso noto l'entry list provvisoria. Tra i vari nomi a spiccare è sicuramente quello di...Il classe 1995 ha vinto una sola gara inad Assen nel 2016 con la Honda in una domenica folle caratterizzata dalla pioggia, conMarquez che dopo aver visto cadere uno dopo l'altro i ...Si scorre la lista dei piloti iscritti al Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. L'elenco è quello che tutti attendiamo, tranne quando si arriva al team Repsol Honda. Assi ...Valentino Rossi si appresta alla ventiseiesima stagione nel Motomondiale, la prima in MotoGP con un team clienti all'età di 42 anni.