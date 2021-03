Mondo di mezzo | appello bis | 10 anni per Carminati e 12 e 10 mesi per Buzzi

(Di martedì 9 marzo 2021) Dopo che la corte di Cassazione ha stabilito che nel processo nato dall’inchiesta su mafia Capitale, la parola mafia andava eliminata perché il reato codificato all’articolo 416 bis del codice penale nulla aveva a che vedere con questo caso, arriva l’bis per Salvatoree Massimo. I due principali imputati del processodi, sono stati condannati, ma l’bis serviva a rivalutare - per loro e per altre 18 persone - le pene, alla luce della cancellazione del reato di mafia. Per la Suprema corte, infatti, l’associazione mafiosa non esisteva. Esistevano, però, due associazioni per delinquere semplici. E in base a questa conclusione le pene sono state rimodulate oggi. Diecidi reclusione sono stati disposti per l’ex militante dei ...

Dodici anni e dieci mesi per Salvatore Buzzi e dieci anni per Massimo Carminat i. È la condanna decisa dai giudici della Prima Corte d'Appello nel processo d'Appello bis su 'di' dopo che la Cassazione il 22 ottobre del 2019 ha fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l'accusa di associazione mafiosa. Il nuovo processo si è celebrato per rideterminare le ...Roma. La prima Corte d'Appello di Roma ha condannato a 10 anni l'ex Nar, Massimo Carminati nel processo di appello bis aldi. I giudici hanno, invece, inflitto 12 anni e 10 mesi a Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane. Il processo si è celebrato per una ventina di imputati dopo che la Cassazione ...Dodici anni e dieci mesi per Salvatore Buzzi e dieci anni per Massimo Carminati. È la condanna decisa dai giudici della Prima Corte d'Appello nel processo d'Appello bis su ...Pene riviste dopo la caduta dell'accusa di mafia. Secondo il suo difensore l'ex Nar potrebbe non tornare in carcere. Il capo delle cooperative: "Farò ricorso" ...