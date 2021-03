Le Iene: inchiesta mascherine, le telefonate segrete dell’ex commissario Arcuri (Di martedì 9 marzo 2021) Per la prima volta si sentiranno, a Le Iene, le registrazioni delle chiamate tra l’ex commissario Arcuri ed un imprenditore. Questa sera (9 marzo) a Le Iene si parlerà dell’inchiesta su quel milione di mascherine che, dalla Cina, sono arrivate in Italia senza le certificazioni necessarie. Nello stesso periodo, c’è chi fa di tutto per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 marzo 2021) Per la prima volta si sentiranno, a Le, le registrazioni delle chiamate tra l’exed un imprenditore. Questa sera (9 marzo) a Lesi parlerà dell’su quel milione diche, dalla Cina, sono arrivate in Italia senza le certificazioni necessarie. Nello stesso periodo, c’è chi fa di tutto per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

redazioneiene : Marzo 2020: qualcuno avrebbe provato inutilmente a far arrivare mascherine con marchio Ce alla metà del prezzo di q… - Amilcar77351349 : RT @redazioneiene: Marzo 2020: qualcuno avrebbe provato inutilmente a far arrivare mascherine con marchio Ce alla metà del prezzo di quelle… - Mariann14387366 : RT @redazioneiene: Marzo 2020: qualcuno avrebbe provato inutilmente a far arrivare mascherine con marchio Ce alla metà del prezzo di quelle… - housemiami : RT @redazioneiene: Marzo 2020: qualcuno avrebbe provato inutilmente a far arrivare mascherine con marchio Ce alla metà del prezzo di quelle… - EnzoQuareEQ7 : RT @redazioneiene: Marzo 2020: qualcuno avrebbe provato inutilmente a far arrivare mascherine con marchio Ce alla metà del prezzo di quelle… -