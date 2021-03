Juve Porto 2-1 LIVE | occasione Chiesa per la tripletta

(Di martedì 9 marzo 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Tiro Uribe – Destro dal limite dell’area del numero 8 delche non impensierisce Szczesny. 2? Colpo di testa Morata – Cross morbido di Cuadrado sulla testa dello spagnolo, murato da un intervento prodigioso di Marchesin. 7?Taremi – Tiro a colpo sicuro del numero 9, con Bonucci che lo mura. Poi di testa colpisce la traversa. 9? Colpo di testa Ramsey – Pericoloso ...

...via un pallone di stizza dopo un fallo fischiato contro ila metà campo: Kuipers non gradisce e lo spedisce sotto la doccia. Ospiti in 10. Champions League Paratici: 'Ronaldo e Messi alla? ...31' - Chiesa controlla un pallone in area e si gira: respinge la difesa del, solo corner per la. 30' - Rabiot ci prova dalla distanza col sinistro: Marchesin si distende sulla sua destra e ...Momento della verità per la Juventus di Andrea Pirlo che affronta il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per passare il turno, i bianconeri devono ribaltare la sconfitta per ...80' - Altro cross questa volta di Alex Sandro, troppo sul portiere. Ma il Porto non riesce mai a a ripartire e Alex Sandro recupera anche in difesa con De Ligt. 78' - RONALDO SBAGLIA IL TRIS! Altro be ...