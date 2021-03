Intelligenza artificiale e rinnovabili Le nuove frontiere della geopolitica

(Di martedì 9 marzo 2021) La pandemia di Covid-19 che dall’inizio dello scorso anno ha interessato, con effetti drammatici, tutto il nostro pianeta e che per spinta inerziale sembra destinata a proseguire per buona parte dell’anno in corso, non ha solo determinato effetti pesantissimi sul pianomortalità generale (oltre 2 milioni e mezzo di morti fino a ora), ma ha generato conseguenze economiche e sociali catastrofiche in molti paesi del mondo, a cominciare dal nostro. Appena sarà definitivamente superata la parte eminentemente sanitariacrisi pandemica, i governi di tutti i paesi colpiti dovranno trovare necessariamente gli strumenti idonei per assicurare la “ripartenza” dell’economia cercandoopportunità di sviluppo e di rinascita che, se opportunamente adottate e implementate, potrebbero nel prossimo decennio consegnarci addirittura un ...

Advertising

disinformatico : Da ricordare quando qualcuno si monta troppo la testa pensando di risolvere tutto con l'intelligenza artificiale :-) - eastwestEU : L'Ue vuole impedire che le regole di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale vengano scritte da nazioni au… - srossetti17 : RT @GruppoBPER_PR: #ForumEventi #BPERBanca. Domani alle 17.30 è la volta di #RitaCucchiara e del suo nuovo #libro 'L'intelligenza non è art… - AddressIntel : Contrasto al #phishing e #malware verso siti bancari italiani, con analisi automatica e #AI Intelligenza Artificiale - Symon19_88 : @MauroCasciari @Facebook Stupida intelligenza artificiale oppure querela? Tra 2 settimane il verdetto! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Intelligenza artificiale

L'app companion permette di vedere l'anteprima degli scatti in tempo reale FlashCut 2.0 edita automaticamente le clip in una storia grazie all', evidenziando i momenti ...Un aiuto fondamentale al progresso scientifico verrà sicuramente dai progressi nel campo dell', strumento di sostegno e di supporto all'umana, che sarà in grado ...C3 AI (NYSE: AI), fornitore leader di software aziendale basato sull’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI), ha annunciato che il 9 marzo 2021 p.v. Houman Behzadi, presidente e diretto ...AGI - Il Fintech District, community italiana delle financial technology, annuncia l'ingresso come corporate member di Amazon Web Services (Aws), che ha scelto di aderire per "contribuire alla trasfor ...