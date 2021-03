I Maneskin mi stanno salvando la vita | ma non lo sanno!

Leggi su optimagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) Sanremo, o meglio la vittoria deia Sanremo ha fatto anche qualcosa di buono. Almeno per me. Sto infatti passando le ore a confrontarmi, più o meno civilmente, sui social, con gente che sostiene la tesi che grazie a loro a breve il rock tornerà di gran moda, con tutte le sfumature del caso, da chi pensa che la trap con questa vittoria abbia subito il colpo fatale, avendo ormai metabolizzato la credenza che qualsiasi musica non suonata non sia necessariamente musica, per buona parte della trap il discorso è in effetti valido, e che chi usa le macchine invece degli strumenti non ha studiato e non sa nulla di musica, emerita puttanata, a chi, invece, pensa che se anche un solo ragazzino andrà a comprarsi in un negozio di strumenti una chitarra e inizierà a studiarla sarà un ottimo risultato.Ora, a parte la tenerezza di pensare che un ragazzino la chitarra se la ...