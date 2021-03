Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: stangate per allenatori e dirigenti (Di martedì 9 marzo 2021) Sono stati pubblicati gli squalificati del giudice sportivo dopo la 26esima giornata del campionato di Serie A, l’ultimo turno ha fornito interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Vincono le prime della classe, in particolar modo successo dell’Inter contro l’Atalanta che permette alla squadra di Antonio Conte di avvicinarsi sempre di più allo scudetto. Tre punti in rimonta per la Juventus contro la Lazio, bene anche il Milan sul difficile campo del Verona. Ok anche Napoli e Roma mentre in zona salvezza torna in vita il Crotone dopo la vittoria contro il Torino, pareggio con gol e spettacolo tra Fiorentina e Parma, altro risultato positivo per il Cagliari. Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 marzo 2021) Sono stati pubblicati glideldopo la 26esima giornata del campionato diA, l’ultimo turno ha fornito interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Vincono le prime della classe, in particolar modo successo dell’Inter contro l’Atalanta che permette alla squadra di Antonio Conte di avvicinarsi sempre di più allo scudetto. Tre punti in rimonta per la Juventus contro la Lazio, bene anche il Milan sul difficile campo del Verona. Ok anche Napoli e Roma mentre in zona salvezza torna in vita il Crotone dopo la vittoria contro il Torino, pareggio con gol e spettacolo tra Fiorentina e Parma, altro risultato positivo per il Cagliari. GliinA, ledel...

Advertising

IamCALCIO : Gli squalificati e i diffidati in #SerieC - MCalcioNews : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: 11 gli squalificati per un turno - Nastya7F : RT @ascittadella73: ???????????????????? \ ???????? ??Stop di un turno per ?????????????? ???????? che non ci sarà venerdì. 5?? in ??????????????: Benedetti, Rosafio, Tsadj… - ascittadella73 : ???????????????????? \ ???????? ??Stop di un turno per ?????????????? ???????? che non ci sarà venerdì. 5?? in ??????????????: Benedetti, Rosafio, T… - AlessioMoscari2 : Gli squali in gara vengono squalificati per primi -