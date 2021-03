Elodie, guerra agli haters: “Siete st….i e frustrati” VIDEO (Di martedì 9 marzo 2021) La cantante Elodie combatte da tempo una battaglia contro i cosiddetti leoni da tastiera. Ora però perde la pazienza e li mette a posto tutti quanti. Elodie è reduce dal successo di Sanremo 2021, dove, nonostante i commenti degli immancabili haters, è riuscita ad incantare. La cantante romana piace sempre per l’eleganza e l’avvenenza che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 marzo 2021) La cantantecombatte da tempo una batta contro i cosiddetti leoni da tastiera. Ora però perde la pazienza e li mette a posto tutti quanti.è reduce dal successo di Sanremo 2021, dove, nonostante i commenti degli immancabili, è riuscita ad incantare. La cantante romana piace sempre per l’eleganza e l’avvenenza che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

CoglioneBionico : Flashback di guerra a quando l'anno scorso si promettevano foto pacco/culo per Elodie #Sanremo2021 - piellezeta : @stanzaselvaggia Il senso del tweet non è chiaro. Hai deciso di fare la guerra alla spigliatezza? Elodie mi è piaci… - EleFerrari2 : Se vendiamo il collier di Elodie saldiamo i debiti di guerra e ci compriamo anche i vaccini #sanremo2021… - MoehEsse : Le cosce di Elodie fanno guerra a quelle di Loredana Bertè #Sanremo2021 #Sanremo #FestivalDiSanremo #Sanrem2021 #Sanremo21 - Friendsdontli15 : Ultim0 in questa momento con i flashback di guerra mentre ascolta Elodie che canta soldi -