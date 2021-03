Coronavirus, tornano a crescere i casi (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – tornano a crescere i casi di Coronavirus in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 19.749 contro i 13.902 registrati ieri. Questo a fronte di 345.336 tamponi processati, numero imponente che fa scendere l’indice di positività al 5,7%. I morti sono 376. I guariti sono 12.999, Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –diin Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 19.749 contro i 13.902 registrati ieri. Questo a fronte di 345.336 tamponi processati, numero imponente che fa scendere l’indice di positività al 5,7%. I morti sono 376. I guariti sono 12.999,

