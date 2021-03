Contagi in Italia, La Previsione di Pregliasco: Arriveremo a 40 Mila Casi al Giorno (Di martedì 9 marzo 2021) Il virologo Fabrizio Pregliasco prevede che per fine marzo aumenteranno i Contagi. “I modelli per i Contagi ci dicono che rischiamo di arrivare anche a 40Mila al Giorno” dichiara a ... Leggi su youreduaction (Di martedì 9 marzo 2021) Il virologo Fabrizioprevede che per fine marzo aumenteranno i. “I modelli per ici dicono che rischiamo di arrivare anche a 40al” dichiara a ...

Advertising

rtl1025 : ?? Al vaglio l'ipotesi di una #zonarossa per tutta l'Italia. Sareste d'accordo con un nuovo #lockdown? - Adnkronos : Covid Italia, @preglias: 'Rischiamo 40mila contagi al giorno' #lockdownitalia - borghi_claudio : In conclusione: si sta procedendo al zonarossamento di mezza Italia sulla base di un dato aleatorio (i contagi) qua… - insecuremind_ : RT @perchetendenza: #lockdownitalia: Perché esattamente un anno fa l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte pronunciava il discorso… - CosenzaChannel : ??Sono 19.749 i contagi da coronavirus in #Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 345.336 tamponi, con un… -