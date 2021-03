Champions League | Juventus-Porto va ai supplementari | per ora non basta la doppietta di Chiesa Dortmund ai quarti

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Labatte 2-1 ilma serviranno i tempiper scoprire chi andrà aiditra bianconeri e Dragoes.ghesi avanti con il rigore generoso trasformato da Oliveira nel primo tempo, nella ripresaribalta gli ospiti con una gran. La squadra di Conceicao è rimasta in 10 sull'1-1 per l'espulsione di Taremi, la squadra di Pirlo giocherà in 10 uomini i 30 minuti finali. Il Borussia, forte anche del vantaggio dell'andata, passa il turno e accede aidinonostante il pareggio per 2-2 contro il Siviglia che esce a testa altissima dopo una grande prestazione. Alladi Haaland ...

... la doppietta contro gli spagnoli gli ha fatto raggiungere un nuovo traguardo: è diventato il più giovane calciatore a raggiungere 20 gol in, segnati in sole 14 partite . Haaland ha ...BORUSSIA DORTMUND - SIVIGLIA 2 - 2 LIVE 35', 54' rig. Haaland (BD), 68', 95' rig. En - Nesyri (S) BORUSSIA DORTMUND (4 - 3 - 3): Hitz; Morey (95' Meunier), Emre Can, Hummels, Schulz (89' Zagadou); ...Riprende la Champions con le sfide di ritorno degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri. In corso ...Juventus pronta a scendere in campo per giocarsi le sue ultime carte in Champions League: stasera con il Porto la sfida è decisiva per il futuro di Pirlo. All’andata è terminata 2-1 per i portoghesi, ...