Borghi contesta l’allarme di Cartabellotta sulla terza ondata e mette in discussione i fondi a Gimbe. Il botta e risposta su Twitter (Di martedì 9 marzo 2021) Un botta e risposta iniziato sugli argomenti della pandemia e finito su ben altro terreno. Nei giorni scorsi su Twitter si è acceso un animato dibattito tra il deputato leghista Claudio Borghi, scettico sull’allarme della terza ondata, e il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta. Se i primi tweet riguardavano contagi e analisi statistiche, però, il 7 marzo il parlamentare è andato oltre: “Mi sa che sarà opportuno domandare al nostro responsabile enti locali l’elenco di quali delle amministrazioni in cui noi siamo in maggioranza finanziano Gimbe e a fronte di quali servizi”, ha scritto. In tanti lo hanno subito accusato di aver “minacciato” Cartabellotta e si sono schierati in sua difesa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Uniniziato sugli argomenti della pandemia e finito su ben altro terreno. Nei giorni scorsi susi è acceso un animato dibattito tra il deputato leghista Claudio, scettico suldella, e il presidente della fondazioneNino. Se i primi tweet riguardavano contagi e analisi statistiche, però, il 7 marzo il parlamentare è andato oltre: “Mi sa che sarà opportuno domandare al nostro responsabile enti locali l’elenco di quali delle amministrazioni in cui noi siamo in maggioranza finanzianoe a fronte di quali servizi”, ha scritto. In tanti lo hanno subito accusato di aver “minacciato”e si sono schierati in sua difesa, ...

Advertising

Straccia2 : RT @fattoquotidiano: Borghi contesta l’allarme di Cartabellotta sulla terza ondata e mette in discussione i fondi a Gimbe. Il botta e rispo… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Borghi contesta l’allarme di Cartabellotta sulla terza ondata e mette in discussione i fondi a Gimbe. Il botta e rispo… - Varco001 : RT @fattoquotidiano: Borghi contesta l’allarme di Cartabellotta sulla terza ondata e mette in discussione i fondi a Gimbe. Il botta e rispo… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Borghi contesta l’allarme di Cartabellotta sulla terza ondata e mette in discussione i fondi a Gimbe. Il botta e rispo… - MatteoMarchini5 : Borghi contesta l’allarme di Cartabellotta sulla terza ondata e mette in discussione i fondi a Gimbe. Il botta e ri… -