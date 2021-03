BMW M3 | M4 e M5 - Svelate le nuove Safety Car della MotoGP

Leggi su quattroruote

(Di martedì 9 marzo 2021) La BMW ha presentato le vetture che saranno impiegate comeCar a supporto del Mondiale, rinnovando così una partnership attiva dal 1999. La gara d'esordio del campionato è prevista il prossimo 28 Marzo in Qatar: nell'occasione scenderà per la prima volta in pista anche unaBike, la BMW 1100 RR nella speciale livrea M. M3, M4 ed M5 CS in pista. Per la stagione 2021, la Casa dell'Elica porterà in circuito tutte le novità del reparto Motorsport: la M3 Competition, la M4 Competition e la M5 CS. Oltre alle dotazioni di sicurezza ed alle grafiche personalizzate, queste vetture sfoggiano colorazioni speciali scelte dal catalogo BMW: Frozen Grey Dark Metallic per la M3, San Paolo Yellow per la M4 e Frozen Deep Green Metallic per la M5. Modifiche più profonde sono previste per la sola M4 Competition: la coupé monta infatti ...