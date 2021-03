Amici, Lorella Cuccarini lancia una frecciatina al veleno contro Sanremo, gelo in studio (Di martedì 9 marzo 2021) Sanremo, quest’anno ha riempito le pagine dei giornali , sia quelli cartacei che quelli on line più di ogni altro anno. Le polemiche che sono impazzate, sembra non si stiano calmando neppure ora che la manifestazione è terminata. A chiudere le cinque giornate c’è stata una conferenza stampa a cui ha partecipato un inviperito Amadeus che ha detto che i giornalisti gli devono chiedere scusa per aver etichettato questo Festival come un flop a fronte degli ascolti tutt’altro che negativi. Ma questo non è bastato a far smettere di parlare di questo Festival come di un Festival fallimentare che doveva essere evitato o che doveva rispettare di più il momento che, a livello mondiale, si sta vivendo. Amadeus attaccato per non aver dedicato un omaggio a Stefano D’Orazio dei Pooh Amadeus è stato attaccato per diversi motivi spesso insieme al suo amico fraterno e ... Leggi su baritalianews (Di martedì 9 marzo 2021), quest’anno ha riempito le pagine dei giornali , sia quelli cartacei che quelli on line più di ogni altro anno. Le polemiche che sono impazzate, sembra non si stiano calmando neppure ora che la manifestazione è terminata. A chiudere le cinque giornate c’è stata una conferenza stampa a cui ha partecipato un inviperito Amadeus che ha detto che i giornalisti gli devono chiedere scusa per aver etichettato questo Festival come un flop a fronte degli ascolti tutt’altro che negativi. Ma questo non è bastato a far smettere di parlare di questo Festival come di un Festival fallimentare che doveva essere evitato o che doveva rispettare di più il momento che, a livello mondiale, si sta vivendo. Amadeus attaccato per non aver dedicato un omaggio a Stefano D’Orazio dei Pooh Amadeus è stato attaccato per diversi motivi spesso insieme al suo amico fraterno e ...

Advertising

akaemarty1 : RT @amici20___: ? Martina balla due coreografie, per la Celentano lei non doveva neanche entrare ad amici e invece di migliorare è peggiora… - giuliaprivato : @IlariaPietra01 @sheaf97 Bene. Sappi che Lorella ha conosciuto Rosa con Amici. Poi ci sono quelli che scrivono xchè… - larry_1D_1 : RT @amici20___: ? Martina balla due coreografie, per la Celentano lei non doveva neanche entrare ad amici e invece di migliorare è peggiora… - supporteramici : RT @amici20___: ? Martina balla due coreografie, per la Celentano lei non doveva neanche entrare ad amici e invece di migliorare è peggiora… - Enchalamet : RT @amici20___: ? Martina balla due coreografie, per la Celentano lei non doveva neanche entrare ad amici e invece di migliorare è peggiora… -