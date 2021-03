Alto Adige, il lockdown sarà prolungato di “almeno una settimana”. Kompatscher: “Situazione in terapia intensiva resta critica” (Di martedì 9 marzo 2021) sarà prolungato di “almeno una settimana” il lockdown in Alto Adige: la Provincia autonoma si trova formalmente in zona arancione, in base al monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute, ma in realtà la Giunta di Bolzano ha imposto restrizioni durissime a partire dallo scorso 8 febbraio. Misure che per il momento resteranno in vigore, come ha annunciato il presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher: “Anche se i numeri complessivamente stanno calando, la Situazione in terapia intensiva resta critica“, ha spiegato il governatore. Tra le cause di questa Situazione la presenza delle varianti inglese e sudafricana. Nei Comuni con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021)di “una” ilin: la Provincia autonoma si trova formalmente in zona arancione, in base al monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute, ma in realtà la Giunta di Bolzano ha imposto restrizioni durissime a partire dallo scorso 8 febbraio. Misure che per il momento resteranno in vigore, come ha annunciato il presidente della Provincia autonoma Arno: “Anche se i numeri complessivamente stanno calando, lain“, ha spiegato il governatore. Tra le cause di questala presenza delle varianti inglese e sudafricana. Nei Comuni con ...

