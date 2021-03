Alba Parietti confessione choc | il racconto della molestia subita da giovane | “Un senso di paralisi”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 9 marzo 2021) Unainedita, ieri, ha parlato alla trasmissione Ore 14 condotta da Milo infante, ed ha raccontato di un gravissimo episodio di molestie subito in gioventù. La showgirl ha anche raccontato di non aver parlato per moltissimi anni di quello che era accaduto perché aveva difficoltà a raccontare alcuni drammatici episodi.racconta delle molestie subite: “Ti vergogni” Le parole diarrivano decenni dopo l’accaduto, ed è lei stessa a spiegarne il motivo: “Non ho avuto il coraggio di raccontarlo a nessuno, neanche a me stessa. Ti vergogni di ammettere di essere debole, di aver subìto. È undi, di incapacità di reagire tanto è lo sgomento di trovarsi in una situazione che non ti sei cercata”. La ...