Stellantis, ok assemblea a distribuzione azioni Faurecia (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – L’assemblea straordinaria degli azionisti di Stellantis N.V. ha approvato la distribuzione condizionata, a seguito di una riduzione di capitale, da parte di Stellantis, ai detentori di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia S.E. e di un massimo di 308 milioni di euro in contanti, che rappresentano i proventi ricevuti da Peugeot per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell’ottobre 2020. Il pagamento della distribuzione – spiega una nota – “è condizionato all’ulteriore annuncio, atteso per i prossimi giorni, che determinate formalità previste dalla legislazione olandese siano state adempiute. In assenza di tale annuncio sul fatto che la distribuzione sia divenuta ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – L’straordinaria deglisti diN.V. ha approvato lacondizionata, a seguito di una riduzione di capitale, da parte di, ai detentori di un massimo di 54.297.006ordinarie diS.E. e di un massimo di 308 milioni di euro in contanti, che rappresentano i proventi ricevuti da Peugeot per la vendita diordinarie dinell’ottobre 2020. Il pagamento della– spiega una nota – “è condizionato all’ulteriore annuncio, atteso per i prossimi giorni, che determinate formalità previste dalla legislazione olandese siano state adempiute. In assenza di tale annuncio sul fatto che lasia divenuta ...

Advertising

CorriereQ : Stellantis: in Borsa +4,6% nel giorno assemblea - infoiteconomia : Stellantis, assemblea approva distribuzione azioni Faurecia - Ansa_Piemonte : Stellantis: in Borsa +4,6% nel giorno assemblea. Titolo sale a 14,32 euro #ANSA - DividendProfit : Stellantis: in Borsa +4,6% nel giorno assemblea – Economia - ansa_economia : Stellantis: in Borsa +4,6% nel giorno assemblea. Titolo sale a 14,32 euro #ANSA -