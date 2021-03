Sardine | l’assembramento è concesso | schiaffo a gente e divieti Nessuno li sgombera | il Pd li elogia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 marzo 2021). La Questura non, il Pd li. La domanda che in molti si stanno facendo nelle ultime 48 ore è: ma alleviolare le norme anti-Covid? Sono piombate all’arrembaggio del Nazareno nella capitale, da città emiliane e romagnole in zona rossa. Da dove, è noto a tutti, non potrebbero spostarsi. Poi, non contente di aver sconfinato infrangendo il divieto di spostamenti tra le regioni, si assembrano e si fotografano mentre presidiano allegramente la sede del Pd con sacchi a pelo e tende da campeggio. Insomma, in un weekend dove raduni e assembramenti sono stati severamente perseguiti e giustamente sanzionati, i pesciolini dem – nati ...