Roma in Champions League? Sickwolf: "Vittoria fondamentale col Genoa"

La Roma supera il Genoa 1-0 con un gol di Gianluca Mancini. Abbiamo ascoltato in esclusiva il noto youtuber Sickwolf.

Simone Filippone è diventato noto dopo un video di sgomento per la cessione di Miralem Pjanic dalla Roma agli acerrimi rivali della Juventus. Da allora il suo percorso è stato sempre un crescendo grazie a professionalità, serietà e anche conoscenza. Non manca ovviamente una buona dose d'ironia che fa del suo canale Youtube un centro nevralgico di intrattenimento anche per i tifosi delle squadre avversarie. Abbiamo avuto il piacere di averlo con noi per parlare della gara di ieri dei giallorossi che con questi tre punti fanno sentire la loro presenza in zona Champions League.

