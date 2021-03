Pirlo chiede tecnica e pazienza “Col Porto è come una finale” (Di lunedì 8 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – “La Juve deve fare una partita molto tecnica perchè affronteremo una squadra molto compatta, con due linee molto strette, ci sarà poco spazio e tempo per pensare. Ci vorrà molta tecnica, sbagliare poco, cercare di allargarli, avere pazienza”. Per Andrea Pirlo sarà questa la chiave per ribaltare l'1-2 di OPorto e proseguire il cammino in Champions. “Pressioni più sulla Juve che sul Porto? Lo sappiamo e non ci tiriamo indietro. Abbiamo tutte le carte in regola per andare avanti, non sottovalutando la qualità del Porto ma anche sapendo che siamo la Juve ed è nostro diritto pensare di superare il turno”, ribatte Pirlo, ribadendo che per andare avanti serve “vincere la partita, non commettere errori e gestire i 90 minuti al massimo della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – “La Juve deve fare una partita moltoperchè affronteremo una squadra molto compatta, con due linee molto strette, ci sarà poco spazio e tempo per pensare. Ci vorrà molta, sbagliare poco, cercare di allargarli, avere”. Per Andreasarà questa la chiave per ribaltare l'1-2 di Oe proseguire il cammino in Champions. “Pressioni più sulla Juve che sul? Lo sappiamo e non ci tiriamo indietro. Abbiamo tutte le carte in regola per andare avanti, non sottovalutando la qualità delma anche sapendo che siamo la Juve ed è nostro diritto pensare di superare il turno”, ribatte, ribadendo che per andare avanti serve “vincere la partita, non commettere errori e gestire i 90 minuti al massimo della ...

