Piazza Venezia, in corso protesta ambulanti: sul posto Forze Ordine (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – Un folto gruppo di venditori ambulanti con circa 150 furgoni ha iniziato a manifestare questa mattina alle 7 circa a Piazza Venezia a Roma. Sul posto oltre 20 pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso alcune zone dell’area circostante per favorire la viabilita’. Presenti anche le Forze dell’Ordine. Al momento non si registrano criticita’. Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – Un folto gruppo di venditoricon circa 150 furgoni ha iniziato a manifestare questa mattina alle 7 circa aa Roma. Suloltre 20 pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso alcune zone dell’area circostante per favorire la viabilita’. Presenti anche ledell’. Al momento non si registrano criticita’.

Advertising

lucabattanta : RT @Agenzia_Dire: Attimi di tensione si sono registrati quando un gruppo di venditori ambulanti, in protesta contro la direttiva Bolkestein… - ayurbea : RT @Agenzia_Dire: Attimi di tensione si sono registrati quando un gruppo di venditori ambulanti, in protesta contro la direttiva Bolkestein… - RTN_24 : [AGG] Manifestazione in via Arenula - #linea8 direzione piazza Venezia, da viale Trastevere altezza via G. Induno,… - InfoAtac : #info #atac - AGG linea tram 8 direzione piazza Venezia, da viale Trastevere altezza via G. Induno, prosegue per vi… - Agenzia_Dire : Attimi di tensione si sono registrati quando un gruppo di venditori ambulanti, in protesta contro la direttiva Bolk… -