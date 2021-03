Papa Francesco ha concluso il viaggio in Iraq

(Di lunedì 8 marzo 2021)ha lasciato l’e alle 13 atterrerà a Roma Ciampino. È stato unstorico, il primo didall’inizio della pandemia e la prima volta per unin terra irachena. Baghdad, Najaf, Nassiriya, Mosul, Qaraqosh, città cristiana, sono solo alcune delle zone, martoriate da anni di guerra, visitate in questi tre giorni dal“pellegrino di pace e fraternità“. “È possibile sperare nella riconciliazione e in una nuova vita”, è il messaggio lasciato sul terreno dell’antica Mesopotamia. In questi tre giorni ilsi è incontrato con le autorità civili e religiose del Paese. “Si dia spazio a tutti i cittadini che vogliono costruire insieme questo Paese nel dialogo, nel confronto franco e sincero, costruttivo”, ha detto. Poi il ...

Così ha definito l'episodio nel corso del suo viaggio in Iraq e alla vigilia dell'8 marzo. Parole che sembrano cadere nel vuoto di fronte, purtroppo, alla recrudescenza di un virus di ...'Salutiamo Sua Santità', ha scritto il presidente iracheno su Twitter, 'che è stato nostro ospite a Baghdad, Najaf, Ur, Nineveh e Erbil, portando un grande messaggio di umanità e ...Le donne siano rispettate, tutelate e amate. Per capire la forza di queste parole il Papa ricorda quello che accadeva in queste terre martoriate. Ai tempi dell'Isis ogni donna aveva un prezzo. Come in ...