Napoli, fuori dal domicilio e senza mascherina: multati 3 giovani (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate hanno notato 3 giovani confabulare tra loro. I poliziotti li hanno identificati per tre napoletani tra i 20 e i 21 anni con precedenti di polizia, e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privi della mascherina e per essersi trovati fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito senza giustificato motivo, come riporta il meridiano news. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate hanno notato 3confabulare tra loro. I poliziotti li hanno identificati per tre napoletani tra i 20 e i 21 anni con precedenti di polizia, e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privi dellae per essersi trovatidal propriooltre l’orario consentitogiustificato motivo, come riporta il meridiano news. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, fuori dal domicilio e senza mascherina: multati 3 giovani ** - napolista : #Ghoulam sarà operato in giornata dal professor Mariani Il terzino azzurro per questa stagione sarà fuori, il… - AleDaPrato5 : @Maux735 @_schiaffino__ @aletp4 la Lazio inzia a essere molto staccata; il Napoli potremmo farlo fuori dom.prox. Re… - BelpassoAlberto : RT @GA7_Official: Perché Faouzi, nella vita, questo fa. In campo e fuori. Dà. Ed è giusto che ora noi diamo a lui. Comunque vada, sarai… - kekko1020v : RT @GA7_Official: Perché Faouzi, nella vita, questo fa. In campo e fuori. Dà. Ed è giusto che ora noi diamo a lui. Comunque vada, sarai… -