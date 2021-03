L'impegno di von der Leyen: da aprile 100 milioni di dosi al mese in Ue. All'Italia circa 13" (Di lunedì 8 marzo 2021) Il tempo dei ritardi nella campana di vaccinazione sta arrivando al termine. A partire da aprile all'Unione europea verranno consegnate ogni mese in 100 milioni di dosi di vaccino contro il Covid - 19 ... Leggi su europa.today (Di lunedì 8 marzo 2021) Il tempo dei ritardi nella campana di vaccinazione sta arrivando al termine. A partire daall'Unione europea verranno consegnate ogniin 100didi vaccino contro il Covid - 19 ...

Advertising

TodayEuropa : #Attualità #Network L'impegno di von der Leyen: da aprile 100 milioni di dosi al mese in Ue. All'Italia circa 13… - TV7Benevento : Usa-Ue: Biden sente von der Leyen, 'impegno a rivitalizzare partnership'... - jimmomo : RT @jimmomo: Mentre a parole ci compativa, premier australiano aveva già chiesto a Ue di rivedere bando italiano. Intanto, reazione da Lond… - jimmomo : Mentre a parole ci compativa, premier australiano aveva già chiesto a Ue di rivedere bando italiano. Intanto, reazi… - Il3latoverita : @robersperanza Non cosa abbiano detto , ma se di combatte von l’impegno , perché non dimette ? Lo sa che per colpa… -