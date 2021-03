Leonardo Di Caprio, tutte le ex del famoso attore americano (Di lunedì 8 marzo 2021) Leonardo Di Caprio è tra gli attori più amati nel mondo dello spettacolo. Nato a Los Angeles l’11 Novembre del 1974 ha conquistato il cuore di molte donne. Conosciuto per i suoi tanti ruoli in film diventati famosi in tutto il mondo ha una carriera da far invidia. Dopo essersi diplomato alla UCLA Graduate School of Education and Information Studies di Los Angeles inizia a muovere i primi passi nel mondo del cinema. Il trampolino di lancio arriva con la partecipazione a diversi spot televisivi, fino ad arrivare ad avere un ruolo in Critters 3. Il primo mattone della sua carriera che lo vedrà come protagonista in diversi titoli tra cui Il Grande Gatsby, c’era una volta… a Hollywood o Titanic, che andrò in onda stasera 8 marzo 2021. La vita privata di Leonardo Di Caprio Oltre ad avere un bagaglio culturale molto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021)Diè tra gli attori più amati nel mondo dello spettacolo. Nato a Los Angeles l’11 Novembre del 1974 ha conquistato il cuore di molte donne. Conosciuto per i suoi tanti ruoli in film diventati famosi in tutto il mondo ha una carriera da far invidia. Dopo essersi diplomato alla UCLA Graduate School of Education and Information Studies di Los Angeles inizia a muovere i primi passi nel mondo del cinema. Il trampolino di lancio arriva con la partecipazione a diversi spot televisivi, fino ad arrivare ad avere un ruolo in Critters 3. Il primo mattone della sua carriera che lo vedrà come protagonista in diversi titoli tra cui Il Grande Gatsby, c’era una volta… a Hollywood o Titanic, che andrò in onda stasera 8 marzo 2021. La vita privata diDiOltre ad avere un bagaglio culturale molto ...

Advertising

zazoomblog : Leonardo Di Caprio tutte le ex del famoso attore americano - #Leonardo #Caprio #tutte #famoso - tutticomemily : Pronta a riguardare Titanic per la centesima volta sta sera e incazzarmi e piangere come se fosse la prima. Leonard… - Salvo_Volpe17 : @gel_samuel Buono solo per averci fatto conoscere quel mostro di Leonardo di Caprio - sophia__lima_ : RT @stafuoriquesta: oggi ho la tl piena di gente che non ha visto Titanic, che vi devo dire ragazzx vi perdete Leonardo di Caprio nei suoi… - bad_decisions0 : RT @stafuoriquesta: oggi ho la tl piena di gente che non ha visto Titanic, che vi devo dire ragazzx vi perdete Leonardo di Caprio nei suoi… -