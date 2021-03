Legambiente Lazio: nel Lazio presente 30% rifiuti radioattivi italiani (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – rifiuti radioattivi, rapporto di Legambiente in vista del X anniversario di Fukushima. Nel Lazio 9.284,35 mc (metri cubi) di rifiuti radioattivi, il 30% del volume totale di tutti quelli presenti in Italia, nei 2 siti della ex Centrale di Borgo Sabotino a Latina e nel Centro Ricerche Enea Casaccia a Roma “Il Lazio purtroppo, è stata un territorio sempre centrale nella storia dell’energia nucleare italiana e oggi sono stoccati nella nostra regione quasi un terzo dei rifiuti radioattivi presenti in Italia per metri cubi” Legambiente presenta il Rapporto “rifiuti Radiottivi”, secondo gli ultimi dati disponibili (riferiti a dicembre 2019): in Italia 31mila metri ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma –, rapporto diin vista del X anniversario di Fukushima. Nel9.284,35 mc (metri cubi) di, il 30% del volume totale di tutti quelli presenti in Italia, nei 2 siti della ex Centrale di Borgo Sabotino a Latina e nel Centro Ricerche Enea Casaccia a Roma “Ilpurtroppo, è stata un territorio sempre centrale nella storia dell’energia nucleare italiana e oggi sono stoccati nella nostra regione quasi un terzo deipresenti in Italia per metri cubi”presenta il Rapporto “Radiottivi”, secondo gli ultimi dati disponibili (riferiti a dicembre 2019): in Italia 31mila metri ...

Advertising

Bluff66 : RT @LegambienteLa: PNRR di @Legambiente , nel Lazio cura del ferro per Roma, bonifica Valle del Sacco, risanamento reti idriche; no a nuove… - Mainograz : RT @ConiBambini: Con il progetto 'Lavori in corso', ragazzi e famiglie sono protagonisti della rigenerazione ambientale, sociale e cultural… - ConiBambini : Con il progetto 'Lavori in corso', ragazzi e famiglie sono protagonisti della rigenerazione ambientale, sociale e c… - lavoriincorso_ : Guarda il servizio di @TgrRaiLazio su #LavoriinCorso nel quartiere di Montespaccato, Roma. Si parla di sportelli de… - DonatoRobilotta : @fabiospes1 @mariavenera2 @chiccotesta E glie lo spiega Legambiente Lazio che è vicina al PD -