La “bomba” di Harry e Meghan contro i reali è un boomerang. Inglesi furiosi: “Via il titolo di duchi” (Di lunedì 8 marzo 2021) L’isolamento, l’indifferenza e, soprattutto, l’accusa di razzismo, anche verso il piccolo Archie. Nell’attesa intervista con Oprah Winfrey, Harry e Meghan Markle hanno davvero sparato ad alzo zero sulla monarchia britannica. Tanto che per il Times «qualsiasi cosa la famiglia reale si aspettasse dall’intervista, è stato peggio». Da Harry e Meghan un concentrato di veleni L’intervista è stata un concentrato di veleni e lamentele, offerte dal volto glamour di una Meghan avvolta in un abito Armani da oltre 3mila euro e “confortata” da un braccialetto tennis da quasi 20mila euro appartenuto a Lady Diana. L’obiettivo, del resto, era quello: far aleggiare su tutto l’ombra della “principessa triste”, tirata direttamente in ballo quando nel colloquio è intervenuto anche Harry. «Credo che mia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021) L’isolamento, l’indifferenza e, soprattutto, l’accusa di razzismo, anche verso il piccolo Archie. Nell’attesa intervista con Oprah Winfrey,Markle hanno davvero sparato ad alzo zero sulla monarchia britannica. Tanto che per il Times «qualsiasi cosa la famiglia reale si aspettasse dall’intervista, è stato peggio». Daun concentrato di veleni L’intervista è stata un concentrato di veleni e lamentele, offerte dal volto glamour di unaavvolta in un abito Armani da oltre 3mila euro e “confortata” da un braccialetto tennis da quasi 20mila euro appartenuto a Lady Diana. L’obiettivo, del resto, era quello: far aleggiare su tutto l’ombra della “principessa triste”, tirata direttamente in ballo quando nel colloquio è intervenuto anche. «Credo che mia ...

lalumatumbrl : RT @RollingStoneita: Dai pensieri suicidi di Markle alle preoccupazioni della royal family per il colore della pelle del figlio Archie, ecc… - RollingStoneita : Dai pensieri suicidi di Markle alle preoccupazioni della royal family per il colore della pelle del figlio Archie,… - AdriJuve64 : Poracci gli servono i soldi per la security, famo na colletta? #MeghanandHarryonOprah - giadinagrisu : RT @tempoweb: La bomba #MeghanMarkle è esplosa: 'Sull'orlo del suicidio' Quella verità su #Archie che devasta #BuckinghamPalace https://t.c… - GesuKrishna : Tornando a bomba su prospettive a noi più care. Sta cosa di Harry e Meghan. Una famiglia reale con evidente lignagg… -