Ilenia Fabbri | Barbieri confessa l’omicidio

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 8 marzo 2021) Interrogato ieri dal gip,hato di essere stato lui a uccidere, restituendo una piena ammissione dei fatti. Pierluigi, soggetto dedito alla violenza ed al crimine, già conosciuto alle forze dell’ordine per svariati reati, ha ammesso di esser stato lui, quella mattina, a introdursi in casa die ad ucciderla brutalmente. L’accusa formulata è quella di omicidio pluriaggravato in concorso, il movente quello economico. Per il Pm Angela Scorza, Claudio Nanni avrebbe progettato tutto nei minimi particolari, dalla creazione di un alibi, alla copia delle chiavi, fino “all’atto finale” della mattina del 6 febbraio. Nanni si era professato fino all’ultimo estraneo a fatti, a tal punto da convincere totalmente della ...