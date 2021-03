Il Papa dall' Iraq | Che le donne siano rispettate e tutelate

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ai tempi dell’Isis ogni donna aveva un prezzo. Come in un mercato - un orribile e sudicio mercato di bestiame – esisteva un tariffario, affisso anche sulle porte di botteghe e moschee, che variava a seconda dell’età, della religione o dell’etnia. “Una tragedia”. Così ha definito l’episodioFrancesco nel corso del suo viaggio ine alla vigilia dell’8 marzo. Parole che sembrano cadere nel vuoto di fronte, purtroppo, alla recrudescenza di un virus di cui ancora non si è trovato il vaccino, quello della violenza sulle. In Italia i femminicidi sono già stati oltre dieci in questi primi due mesi del 2021, quasi uno a settimana, il 45% del totale degli omicidi. E numeri ancor più raccapriccianti si registrano in, un Paese in cui l’incubo Isis è solo l’ultima delle tragiche pagine che ha segnato per le ...