I formichieri australiani combattono il riscaldamento globale | senza saperlo

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il prosciugamento dei terreni è uno degli effetti più seri del sur, ma c'è un animale in grado di dare una mano sotto questo punto di vista: il formichiere australiano, anche ...

Dai risultati è emerso che i, scavando le buche nel terreno alla ricerca di formiche, possono portare dei benefici importanti all'ambiente. I solchi creati dai mammiferi ...Il nome deriva da una lingua parlata dagli Aborigenichiamata Kakadu. Vi risiedono ... giaguari, tapiri, ocelot, jaguarondi,e aquile della foresta. Nella città brasiliana di ...Grazie alle loro buche, i formichieri australiani (conosciuti anche come echidni) permettono al suolo di germogliare più facilmente e di non inaridirsi ...Alcuni mammiferi australiani, andando a caccia del loro cibo preferito, aiutano in maniera sensibile a ridurre gli effetti del surriscaldamento globale.