Genoa, Preziosi: «Con la Roma potevamo prendere un punto, peccato» (Di lunedì 8 marzo 2021) Enrico Preziosi ha commentato la sconfitta del suo Genoa contro la Roma Enrico Preziosi, presidente del Genoa, intercettato da Il Secolo XIX ha commentato la sconfitta per 1-0 in casa della Roma. «peccato. Tra la partita di oggi e il derby avremmo potuto avere tre punti in più. Abbiamo messo in difficoltà la Roma, ci è mancato solamente qualcosa al momento di concludere. Ora guardiamo alle prossime partite, all’Udinese che è in grande forma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Enricoha commentato la sconfitta del suocontro laEnrico, presidente del, intercettato da Il Secolo XIX ha commentato la sconfitta per 1-0 in casa della. «. Tra la partita di oggi e il derby avremmo potuto avere tre punti in più. Abbiamo messo in difficoltà la, ci è mancato solamente qualcosa al momento di concludere. Ora guardiamo alle prossime partite, all’Udinese che è in grande forma». Leggi su Calcionews24.com

