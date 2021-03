F1, Test Bahrain 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario 12-14 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Da venerdì 12 a domenica 14 marzo, il circuito di Sakhir, in Bahrain, sarà teatro di una tre-giorni di Test molto importante per i team di F1. Di fatti, parliamo dell’unica chance per le scuderie di provare le nuove monoposto prima del via del campionato sempre sulla pista nel deserto il 28 di questo stesso mese. Le questioni Covid e il Calendario hanno costretto a ridimensionare il programma e pertanto il tempo a disposizione sarà meno del solito. Pochi dubbi sul ritenere la Mercedes il riferimento in pista ancora una volta. La W12 è stata presentata alcuni giorni fa e ha impressionato per le sue forme: una monoposto curata nei minimi dettagli, non certo una semplice evoluzione di una macchina che già l’anno passato era imbattibile. A Brackley non hanno lasciato nulla al caso e per questo le Frecce ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Da venerdì 12 a domenica 14, il circuito di Sakhir, in, sarà teatro di una tre-giorni dimolto importante per i team di F1. Di fatti, parliamo dell’unica chance per le scuderie di provare le nuove monoposto prima del via del campionato sempre sulla pista nel deserto il 28 di questo stesso mese. Le questioni Covid e ilhanno costretto a ridimensionare ile pertanto il tempo a disposizione sarà meno del solito. Pochi dubbi sul ritenere la Mercedes il riferimento in pista ancora una volta. La W12 è stata presentata alcuni giorni fa e ha impressionato per le sue forme: una monoposto curata nei minimi dettagli, non certo una semplice evoluzione di una macchina che già l’anno passato era imbattibile. A Brackley non hanno lasciato nulla al caso e per questo le Frecce ...

Ultime Notizie dalla rete : Test Bahrain F1 - Pochi giorni ai test, chilometri e affidabilità le chiavi per valutare la nuova Ferrari Tra una settimana saremo qui a discutere dei primi, primissimi, riscontri che la Formula Uno ci fornirà dopo la prima (e purtroppo unica) tre giorni di test pre - stagionali che si svolgerà in Bahrain sul tracciato di Sakhir dal 12 al 14 marzo. Tra le scuderie che verranno guardate con occhi particolari c'è senza ombra di dubbio la Ferrari. La ...

Ferrari, la SF21 sarà svelata alle 14 di mercoledì 10 marzo - FormulaPassion.it ... il Cavallino ha deciso di puntare su una cerimonia virtuale davvero sobria, presentando la sua nuova macchina già in Bahrain a meno di 48 ore dall'inizio dell'unica sessione di test pre - stagionali.

F2: Verschoor con MP Motorsport ai test del Bahrain Motorsport.com, Edizione: Italia F1, Test Bahrain 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario 12-14 marzo Da venerdì 12 a domenica 14 marzo, il circuito di Sakhir, in Bahrain, sarà teatro di una tre-giorni di test molto importante per i team di F1. Di fatti, parliamo dell'unica chance per le scuderie di p ...

F1 | Pochi giorni ai test, chilometri e affidabilità le chiavi per valutare la nuova Ferrari Tra una settimana saremo qui a discutere dei primi, primissimi, riscontri che la Formula Uno ci fornirà dopo la prima (e purtroppo unica) tre giorni di test pre-stagionali che si svolgerà in Bahrain s ...

