Decreto Sostegno Draghi, cosa prevede la bozza: bonus e aiuti a famiglie e imprese (Di lunedì 8 marzo 2021) Decreto Sostegno Draghi. Crescono i contagi, le misure si inaspriscono e le imprese e le famiglie continuano ad essere messe a dura prova. La povertà assoluta, come ha certificato l’Istat, è tornata a crescere. Per questo motivo il governo Draghi ha dovuto mettere in campo nuove misure: si lavora per chiudere il primo pacchetto di aiuti contenuti nel Decreto Sostegno. Manca poco alla pubblicazione del testo ufficiale e secondo le indiscrezioni sarebbe in netta discontinuità con il Ristori 5. Stavolta gli aiuti economici saranno erogati in base alla perdita di fatturato effettiva (calcolata sull’interno anno e non mensilmente). Tra le altre misure ci sono lo stop delle cartelle esattoriali, il congedo parentale e il ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 marzo 2021). Crescono i contagi, le misure si inaspriscono e lee lecontinuano ad essere messe a dura prova. La povertà assoluta, come ha certificato l’Istat, è tornata a crescere. Per questo motivo il governoha dovuto mettere in campo nuove misure: si lavora per chiudere il primo pacchetto dicontenuti nel. Manca poco alla pubblicazione del testo ufficiale e secondo le indiscrezioni sarebbe in netta discontinuità con il Ristori 5. Stavolta glieconomici saranno erogati in base alla perdita di fatturato effettiva (calcolata sull’interno anno e non mensilmente). Tra le altre misure ci sono lo stop delle cartelle esattoriali, il congedo parentale e il ...

Advertising

LegaSalvini : ???? ++ FONTI MISE, DECRETO SOSTEGNO SI BASERÀ SU INTERA ANNUALITÀ. FALSE LE VOCI CHE PARLANO DI SINGOLE MENSILITÀ ++… - Linkiesta : Bonomi chiede nuove «misure per assumere, non per licenziare» - petergomezblog : Il governo rinvia gli aiuti, stando alla bozza del decreto, fino ad aprile. Ristoratori e negozianti in attesa: “L’… - Maria33759436 : Le aziende devono poter licenziare e assumere. Il premier Mario Draghi convochi subito le parti sociali in vista de… - gaebia : @MISE_GOV @MEF_GOV il decreto ristori doveva uscire già il 28 gennaio, è l'otto marzo e ancora non viene varato il… -