Covid, tutti in coda per vaccinarsi a Caserta: disagi per circolazione (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – tutti in coda per vaccinarsi in via Laviano a Caserta, dove è situata la Caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi e da qualche giorno diventato il polo vaccinale più grande della Campania. Si prevede la vaccinazione giornaliera di almeno mille persone, appartenenti a tutte le categorie designate, come le forze dell'ordine, il personale scolastico, e gli ultra-ottantenni, per i quali ieri è iniziata la somministrazione del vaccino "Moderna". Una lunga coda di auto di cittadini in attesa di entrare nella caserma, ha creato qualche disagio alle persone residenti in via Laviano, che per metà è doppio senso di circolazione; sul posto c'è una pattuglie della Polizia Municipale che sta ...

