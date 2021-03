Covid Italia | Pregliasco | “Se non lockdown nuova stretta per 1-2 mesi”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Se non un nuovoduro, certamente servono nuove restrizioni per piegare la curva del contagio da coronavirus. Lo dice all’Adnkronos Salute Fabrizio, virologo dell’università degli Studi di Milano, mentre il bilancio delle vittime di-19 insi avvicina a 100mila e il governo studia nuove misure. “Confido che la vaccinazione anti-si potrà realmente attuare su grande scala nel prossimo futuro. Però dobbiamo a mio avviso stringere i denti per uno o 2, durante i quali – sottolinea– è necessario adottare nuove restrizioni” per contenere la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 e delle sue varianti.? Ancora limitazioni, dunque, ma quali? “Unduro forse sarebbe più rapido – osserva l’esperto – ...

Advertising

ladyonorato : Ora c’è un altro individuo che sarebbe ora di mandare a casa: Ricciardi. Le sue pressioni per un nuovo lockdown to… - Corriere : Speranza: «Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate» - Adnkronos : #Vaccino #Covid, Vaia: 'Così produrremo #Sputnik in Italia' - CCItaloMaltese : ??????#CORONAVIRUSMALTA 08/03 201 NUOVI CASI DI COVID-19 REGISTRATI A MALTA?????? #Europeagainstcovid #StaySafe… - isabella196806 : Vaccino Covid, tutti gli errori dell’Italia e dell’Europa: contratti, poteri e il piano operativo che non c’è -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

... bar ed enoteche ine all'estero. Un crollo nei consumi fuori casa che ha messo in grave ... Gli effetti dell'emergenzasi ripercuotono sul mondo del vino che per la prima volta in 30 anni ......delle professioni infermieristiche (FNOPI) che rappresenta i 454mila infermieri presenti in. ...nelle terapie intensive e primi vaccinatori e vaccinati negli ospedali per rendere questi- ...Uscite di casa solo per lavoro, per necessità come la spesa, urgenza tipo andare in ospedale. O per andare andare a fare il vaccino anti Covid. Stringi stringi, il disegno di ...Seri conflitti di coppia esacerbati dalla convivenza obbligata, distruzione della routine domestica, insicurezza economica per le famiglie ed ecco che la pandemia può vestire i ...