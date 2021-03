Covid, Draghi mediatore tra favorevoli e contrari al lockdown nazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Il progressivo aumento di zone arancioni e rosse è già un dato di fatto: da qui a Pasqua, il "rosso" potrebbe estendersi a quasi tutta Italia. Se si dovrà intervenire ancora lo diranno il monitoraggio e gli scienziati. Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 8 marzo 2021) Il progressivo aumento di zone arancioni e rosse è già un dato di fatto: da qui a Pasqua, il "rosso" potrebbe estendersi a quasi tutta Italia. Se si dovrà intervenire ancora lo diranno il monitoraggio e gli scienziati.

