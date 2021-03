Countdown per la Maturità: cento giorni per diventare grandi, o forse no? (Di lunedì 8 marzo 2021) cento giorni. Mancano cento giorni alla mia Maturità, e a quella di migliaia di studenti, insieme a me. cento giorni e sarò seduta su una sedia, di fronte a una commissione ad affrontare una delle tappe più importanti della mia vita. Un ponte. Un passaggio di testimone. Dal 1997, almeno in linea teorica, si chiama “esame di stato “e non più “Maturità” anche se, di fatto, noi tutti continuiamo a chiamarlo così. Maturità. Sto crescendo, lo so, me ne rendo conto, e ogni tanto non vorrei. Mi sento un po’ Peter Pan, e un po’ mi fa invidia, lui che se ne può restare per sempre nella sua isola che non c’è. E ogni tanto me la canto la canzone di Bennato, che mi fa sentire bene, ma bisogna crescere, e anche se non vuoi, succede lo stesso. E in ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021). Mancanoalla mia, e a quella di migliaia di studenti, insieme a me.e sarò seduta su una sedia, di fronte a una commissione ad affrontare una delle tappe più importanti della mia vita. Un ponte. Un passaggio di testimone. Dal 1997, almeno in linea teorica, si chiama “esame di stato “e non più “” anche se, di fatto, noi tutti continuiamo a chiamarlo così.. Sto crescendo, lo so, me ne rendo conto, e ogni tanto non vorrei. Mi sento un po’ Peter Pan, e un po’ mi fa invidia, lui che se ne può restare per sempre nella sua isola che non c’è. E ogni tanto me la canto la canzone di Bennato, che mi fa sentire bene, ma bisogna crescere, e anche se non vuoi, succede lo stesso. E in ...

