Contro il Porto si decide il futuro di Pirlo? La risposta del tecnico in conferenza (Di lunedì 8 marzo 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato in conferenza stampa la gara di Champions League Contro il Porto. Domani a Torino il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sarà Juventus-Porto con i bianconeri che dovranno ribaltare il 2-1 dell’andata in terra lusitana. Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto così in conferenza stampa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 marzo 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha presentato instampa la gara di Champions Leagueil. Domani a Torino il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sarà Juventus-con i bianconeri che dovranno ribaltare il 2-1 dell’andata in terra lusitana. Andrea, allenatore della Juventus, è intervenuto così instampa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GoalItalia : Arthur verso una maglia da titolare contro il Porto: Pirlo riscopre una certa abbondanza ???? - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CRISTIANO RONALDO IN PANCHINA CONTRO LA LAZIO Turnover in vista della sfida con il Porto… - romeoagresti : #Juve: gli esami a cui si è sottoposto #DeLigt non hanno evidenziato lesioni muscolari. Il suo utilizzo contro la… - alebot75 : RT @cuoredialiante: Ma gli interisti che commentano il video della Juve scrivendo 'ma lo sanno che giocano contro il Porto?', lo sanno che… - sportli26181512 : #Media #Notizie Champions, Juventus-Porto in chiaro su Canale 5: Una vittoria per poter proseguire il cammino in Ch… -