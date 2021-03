Banca Generali, raccolta netta totale da 622 milioni a febbraio (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – La raccolta netta totale di Banca Generali a febbraio è stata pari a 622 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e con una concentrazione dei flussi per la quasi totalità in soluzioni gestite e amministrate ad alto valore aggiunto, mentre la liquidità si è attestata al solo 9% del dato complessivo (56 milioni di euro). Le soluzioni gestite sono salite a 409 milioni di euro, con un saldo da inizio anno di 634 milioni di euro. Al risultato hanno contributo in particolare la SiCAV lussemburghese LUX IM (163 milioni nel mese, 232 milioni da inizio anno) e i contenitori assicurativi (125 milioni nel mese, 234 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Ladiè stata pari a 622di euro, in aumento del 15% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e con una concentrazione dei flussi per la quasi totalità in soluzioni gestite e amministrate ad alto valore aggiunto, mentre la liquidità si è attestata al solo 9% del dato complessivo (56di euro). Le soluzioni gestite sono salite a 409di euro, con un saldo da inizio anno di 634di euro. Al risultato hanno contributo in particolare la SiCAV lussemburghese LUX IM (163nel mese, 232da inizio anno) e i contenitori assicurativi (125nel mese, 234 ...

