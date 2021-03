Adidas regala scarpe per la festa della donna? Attenzione alla truffa online (Di lunedì 8 marzo 2021) Ennesimo tentativo di frode con lo sfruttamento del brand Adidas: gli hacker promettono un paio di scarpe in regalo per la festa della donna Da qualche giorno gira sulla piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp un messaggio in cui si parla di un presunto regalo da parte di Adidas per celebrare la festa della donna: un paio di scarpe gratis. Insieme all’annuncio, anche un link per partecipare al concorso e ottenere così l’omaggio. Si tratta del classico schema che riproduce un tentativo di phishing. La pagina replica il sito dell’azienda, in questo caso Adidas, creata dagli hacker per mostrarsi credibili agli occhi degli utenti meno attenti. Cliccandoci sopra si viene indirizzati verso una ... Leggi su zon (Di lunedì 8 marzo 2021) Ennesimo tentativo di frode con lo sfruttamento del brand: gli hacker promettono un paio diin regalo per laDa qualche giorno gira sulla piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp un messaggio in cui si parla di un presunto regalo da parte diper celebrare la: un paio digratis. Insieme all’annuncio, anche un link per partecipare al concorso e ottenere così l’omaggio. Si tratta del classico schema che riproduce un tentativo di phishing. La pagina replica il sito dell’azienda, in questo caso, creata dagli hacker per mostrarsi credibili agli occhi degli utenti meno attenti. Cliccandoci sopra si viene indirizzati verso una ...

Advertising

enrydamy : RT @SkyTG24: 'Adidas regala scarpe per la Festa della donna', attenzione alla truffa su WhatsApp - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: 'Adidas regala scarpe per la Festa della donna', attenzione alla truffa su WhatsApp - SkyTG24 : 'Adidas regala scarpe per la Festa della donna', attenzione alla truffa su WhatsApp - lillydessi : Adidas regala scarpe per la Festa della donna? Attenzione alla truffa - QuiFinanza - infoitscienza : Adidas regala scarpe per la Festa della donna, la nuova truffa circola su Whatsapp -