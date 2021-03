8 marzo | Mattarella | ' respingere parole odio e disprezzo verso donne'

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Il rispettoleconosce molte declinazioni. Sul piano del linguaggio, innanzitutto. Dobbiamoledi supponenza, quando non dio dileche generano e alimentano stereotipi e pregiudizi ottusi e selvaggi, determinando atteggiamenti e comportamenti inaccettabili". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna. "Compromettere l'autonomia, l'autodeterminazione, la realizzazione di una donna -ha proseguito il Capo dello Stato- esprime una fondamentale mancanza di rispettoil genere umano. Il rispetto è alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cerimonia al Quirinale con il Presidente Mattarella e il premier Draghi per la Giornata internazionale della donna.… - repubblica : 8 marzo, per la festa delle donne Mattarella e Draghi al Quirinale. E il Mef si illumina di viola: Tante le iniziat… - repubblica : 8 marzo, la denuncia di Mattarella: 'Femminicidio fenomeno impressionante' - Gazzettadiroma : 8 Marzo, Giornata Internazionale della donna. Cerimonia al Quirinale. Mattarella: ‘Femminicidio fenomeno impression… - emmabaccaglio : Femminicidio fenomeno impressionante. ( #Mattarella ) #treparole #scritturebrevi @FChiusaroli 8 marzo, la denuncia… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo Mattarella

Così il presidentein occasione della Festa della donna, sottolineando che 'l'anno passato le donne assassinate sono state 73. E' un fenomeno impressionante, che scuote e interroga la ...Otto. "Sharon, Victoria, Roberta, Teodora,Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella" Sergioricorda uno a uno i nomi delle donne vittima di femminicidio in questi due soli ...Il presidente della Repubblica: "Fenomeno orribile. La legge non basta, occorre rispetto". Le donne colpite anche dalla pandemia e dalla crisi economica: “Il 70% dei contagi sul lavoro sono per donne, ..."E' l'8 marzo. Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due mesi del nuovo anno. Sono state uccis ...