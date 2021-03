8 marzo di lotta in Bielorussia. Le ragazze più coraggiose rinchiuse in cella (Di lunedì 8 marzo 2021) Buon 8 marzo, Minsk, che hai rinchiuso nelle celle anguste le tue ragazze più coraggiose. Sono Sofia Malashevich, condannata a due anni di colonia penale, arrestata durante le proteste il 30 novembre 2020. Poi c’è Hanna Vishniak. E Tatjana Lasiza, volontaria dell’ong Vesna. Segue Aleksandra Potrjasaeva, solo 21 anni. Tra di loro c’è la giornalista Ksenia Luzkina e la filologa Irina Zlobina, addirittura accusata di aver finanziato le manifestazioni contro le autorità. Miccia delle prime marce, le ragazze bielorusse sono state anche il materiale esplosivo delle manifestazioni che si sono susseguite per mesi ininterrotte nelle strade di tutto il Paese contro il regime di Lukashenko. Attualmente dei 269 prigionieri politici bielorussi 39 sono donne, secondo l’ultimo report di Viasna, l’ong che si occupa di difendere gli ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Buon 8, Minsk, che hai rinchiuso nelle celle anguste le tuepiù. Sono Sofia Malashevich, condannata a due anni di colonia penale, arrestata durante le proteste il 30 novembre 2020. Poi c’è Hanna Vishniak. E Tatjana Lasiza, volontaria dell’ong Vesna. Segue Aleksandra Potrjasaeva, solo 21 anni. Tra di loro c’è la giornalista Ksenia Luzkina e la filologa Irina Zlobina, addirittura accusata di aver finanziato le manifestazioni contro le autorità. Miccia delle prime marce, lebielorusse sono state anche il materiale esplosivo delle manifestazioni che si sono susseguite per mesi ininterrotte nelle strade di tutto il Paese contro il regime di Lukashenko. Attualmente dei 269 prigionieri politici bielorussi 39 sono donne, secondo l’ultimo report di Viasna, l’ong che si occupa di difendere gli ...

Advertising

RaiNews : Donne in festa, donne in piazza, donne in lotta. #8marzo nel mondo #InternationalWomensDay - lauraboldrini : L' #8Marzo dedicato alle donne polacche in lotta per diritti che sono anche nostri. Lunedì in tutta Europa protes… - La7tv : #coffeebreak 'Ogni giorno più di 30mila bambine sono costrette a sposarsi, un crimine che non deve più accadere' - DDistorti : #8marzo si muore sul #lavoro una #donna muore dopo aver salvato da un incendio due anziani. A questa lavoratrice c… - emchella : RT @HuffPostItalia: 8 marzo di lotta in Bielorussia. Le ragazze più coraggiose rinchiuse in cella -