Verona Milan, i convocati di Juric: out in cinque

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista di Verona Milan

Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha reso nota la lista dei convocati per il match di oggi pomeriggio contro il Milan. cinque gli indisponibili: Vieira, Colley, Kalinic, Rüegg e Benassi.

Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.
Difensori: Dimarco, Ceccherini, Faraoni, Guter, Dawidowicz, Lovato, Udogie, Cetin, Magnani.
Centrocampisti: Veloso, Barak, Ilic, Zaccagni, Sturaro, Tameze.
Attaccanti: Salcedo, Favilli, Lasagna.

AntoVitiello : #Milan, esami in corso per #Rebic per conoscere l'entità del problema fisico che gli farà saltare la partita contro il #Verona - AntoVitiello : #Milan, #Ibrahimovic domani sarà a Verona vicino alla squadra come da programma - SkySport : ULTIM'ORA MILAN ANTE REBIC LASCIA MILANELLO Il croato salterà la sfida con il Verona #SkySport #SerieA #VeronaMilan… - TeofiloSteven : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delic… - notizie_milan : Meite: vietato sbagliare ancora al cospetto del Verona