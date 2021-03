Thomas dei Maneskin: età, altezza, fidanzata (Di domenica 7 marzo 2021) Thomas dei Maneskin – I Maneskin sono uno dei gruppi più seguiti in Italia e si sono formati nel 2015 a Roma. Compongono il gruppo quattro ragazzi che precisamente si chiamano: Damiano Davic, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Thomas Raggi è il chitarrista dei Maneskin ed è nato il 18 Gennaio del 2001. Ha 20 anni ed è nato sotto il segno del Capricorno. Giornal.it. Leggi su giornal (Di domenica 7 marzo 2021)dei– Isono uno dei gruppi più seguiti in Italia e si sono formati nel 2015 a Roma. Compongono il gruppo quattro ragazzi che precisamente si chiamano: Damiano Davic, Victoria De Angelis,Raggi ed Ethan Torchio.Raggi è il chitarrista deied è nato il 18 Gennaio del 2001. Ha 20 anni ed è nato sotto il segno del Capricorno. Giornal.it.

Advertising

Chia70231267 : RT @SharonStyless: Tweet di apprezzamento per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. Tweet di apprezzamento per i MANESKIN che sono dei fighi p… - _Night_tale : Tra random e Thomas dei måneskin entrambi 2001 torna quel dubbio esistenziale del cazzo sto facendo io invece che h… - acetilc0lina : RT @SharonStyless: Tweet di apprezzamento per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. Tweet di apprezzamento per i MANESKIN che sono dei fighi p… - fetishfeeeet : RT @EsattoC: DAMIANO, THOMAS E ETHAN DEI MÅNESKIN IN MUTANDE SUI SOCIAL - CHI PREFERISCI? Scrivilo nei commenti?? RETWITTA SE LI AMI ?? SEGU… - AntoniettaRauso : RT @SharonStyless: Tweet di apprezzamento per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. Tweet di apprezzamento per i MANESKIN che sono dei fighi p… -