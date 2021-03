Sanremo 2021 | gli ascolti della finalissima

Leggi su isaechia

(Di domenica 7 marzo 2021) La vittoria a sorpresa dei Maneskin con la loro Zitti e Buoni, del 71esimo Festival di, ha chiuso anche questa edizione fatta di eccezioni e di particolarità: a partire dall’assenza del pubblico in studio – a causa delle restrizioni Covid – ai quadri esuberanti di Achille Lauro, alla vittoria stessa di un gruppo rock alternativo che ha decisamente fatto esplodere i soliti schemi del Festival. Sul podio, al secondo posto abbiamo visto la coppia formata da Fedez e Francesca Michielin, in gara con Chiamami Per Nome e al terzo posto, quello che sembrava essere un vincitore già annunciato, in vetta alle classifiche di tutte le precedenti serate, Ermal Meta con la sua Un Milione Di Cose Da Dirti. Una serata piena di emozioni quella di ieri, che ha raccolto sul piccolo schermo 10.715.000 telespettatori e il 53.50% di share, dato più alto di tutte e cinque le serate ...