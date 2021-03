Quelli che il calcio, gli ospiti del 7 marzo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Il 7 marzo 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda la diciassettesima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella diciassettesima puntata, tra gli ospiti ci saranno Francesco Facchinetti e Giorgio Mastrota, di fede calcistica opposta e quindi destinati a scontrarsi nel quiz pallonaro “Quanto calcio ne sai”. Subito dopo Enrico Vanzina, regista e sceneggiatore di commedie di grande successo, tifoso della Roma che, nell’anticipo dell’ora di pranzo, ospita il Genoa ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 7 marzo 2021) Il 7, alle 14:00 su Raidue, va in onda la diciassettesima puntata della 28esima edizione diche il, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi glied i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella diciassettesima puntata, tra glici saranno Francesco Facchinetti e Giorgio Mastrota, di fede calcistica opposta e quindi destinati a scontrarsi nel quiz pallonaro “Quantone sai”. Subito dopo Enrico Vanzina, regista e sceneggiatore di commedie di grande successo, tifoso della Roma che, nell’anticipo dell’ora di pranzo, ospita il Genoa ...

