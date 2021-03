Quando c' è caos cercano le donne | poi tornano i maschi Così accadrà nel Pd

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 7 marzo 2021)ho detto a Ritanna Armeni che volevo intervistarla mi ha risposto: “Ma sei sicuro?”. Da qualche anno non va in televisione, scrive poco sui giornali, non ha più niente a che fare con i partiti e vive appartata dalla vita pubblica. Si è immersa invece nella storia, con l’intento di rintracciare e svelare l’elemento nascosto: “Credo che la dimensione femminile”, dice, “abbia giocato un ruolo fondamentale in ogni momento del percorso umano. Anche nelle fasi in cui il dominiole è stato più pervasivo – per esempio, durante il Fascismo –, lehanno espresso la propria autonomia. Queste storie spesso sono rimaste in un angolo del nostro sapere, perché anche il modo in cui si guarda la storia è pervaso dal punto di vistale”. Negli ultimi sette anni Armeni ha raccontato in diversi libri la storia di ...