Parigi - Nizza | è subito Bennett | lo zio Sam delle volate Porte cade e si ritira

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, Parigi-Nizza: subito il sigillo di #Sam Bennett. #Porte cade e si ritira - Gazzetta_it : Ciclismo, Parigi-Nizza: subito il sigillo di #Sam Bennett. #Porte cade e si ritira - SpazioCiclismo : Sam Bennett conferma le aspettative, scacciando i timori #ParisNice - Fanta_Cycling : ?????Bennett continua a volare ??È lui lo sprinter più forte? #Bennett #ParisNice @ParisNice @Sammmy_Be - SpazioCiclismo : Le immagini della volata decisiva della prima tappa della #ParisNice -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi Nizza

Sam Bennett ha vinto la prima tappa della, 166 km con partenza e arrivo a Saint Cyr L'Ecole. L'irlandese (Deceuninck Quick - Step), al 52° successo in carriera, ha preceduto in volata il campione di Francia Arnaud Demare (...Oggi nella frazione inaugurale dellaa Saint Cyr L'Ecole, alle porte di, gli sono bastati i due chilometri finali con i suoi apripista Cavagna e Senechal per superare nettamente ...L'irlandese Sam Bennett (Deceuninck) ha vinto la prima tappa della Parigi-Nizza (Saint Cyr L'Ecole-Saint Cry L'Ecole, di 166 km ) battendo con ampio margine in volata il francese Arnaud Démare. Terzo ...Sam Bennett raggiante dopo il successo nella prima tappa della Parigi – Nizza 2021. Dominatore dello sprint che ha deciso la prima frazione, il portacolori della Deceuninck – QuickStep è anche chiaram ...