Milano | troppe persone in Darsena e lungo i Navigli | la polizia blocca i punti di accesso

La polizia di Milano ha dovuto bloccare i punti di accesso alla Darsena per evitare gli assembramenti nella zona dei Navigli. Nonostante la copiosa presenza di forze dell'ordine sono state diverse le persone che, attirate dalla bella giornata, hanno passato la domenica nella zona già finita al centro di un maxi-assembramento con balli e canti alla vigilia del passaggio della regione in zona arancione. Numerose le famiglie a passeggio, i gruppi di amici e le giovani coppie sugli argini del Naviglio, nonostante la zona arancione rafforzata in cui si trova da venerdì la Lombardia, una scelta dettata dall'esigenza di tutelare la città da un contagio diffuso. Il bollettino della Regione nella giornata di domenica ha fatto registrare 1.096 i ...

