Mastella e la Zona Rossa nel Sannio: "Non potevo oppormi. E comunque ci tutela dagli spostamenti" (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"Non potevo oppormi alla Zona Rossa: è una decisione del Governo Nazionale". Così Clemente Mastella nella oramai consueta telefonata ai cittadini beneventani. E comunque, il sindaco di Benevento si è detto "non contrario" alla decisione: "C'è tanta gente che si muove, che lavora nel napoletano o in Molise, altra Zona Rossa. E inoltre l'ospedale comincia a essere pieno, con le terapie intensive sotto stress. Per dare un'idea, dei 27 contagiati della Maugeri di Telese soltanto 11 sono stati ricoverati a Benevento". "Non potevo fare nulla- ha ribadito il sindaco. Ho cercato di dare voce soprattutto ai ristoratori. Ma dobbiamo anche capire che se Benevento fosse rimasta la sola Zona non ...

